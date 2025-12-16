Logo SportMediaset

Calcio

Tragedia in Brasile: promessa del futsal muore a 20 anni

16 Dic 2025 - 10:15

Una tragedia scuote il calcio brasiliano: Luis Felipe Gomes De Jesus, talento del futsal, è morto a soli 20 anni dopo essere precipitato dal tetto dell'hotel che ospitava la sua squadra. Secondo le prime ricostruzioni il giovane sarebbe inciampato cadendo in una zona dell'edificio particolarmente compelsso da raggiungere. Nonostante l'arrivo dei soccorsi non c'è stato nulla da fare per il 20enne. 

La tragedia si è consumata a Recife, alla vigilia della giornata conclusiva della coppa brasiliana di futsal under21. Il ragazzo era il numero 10 e capitano del CEF Caratoira, squadra della città di Vitoria. Il club ha espresso un messaggio di cordoglio sui social annunciando tre giorni di lutto e la sospensione di tutte le competizioni.  

13:27
Suzuki e Toro insieme per piantare 30 alberi in zona stadio a Torino
12:20
Controversia Mbappé-Psg, attesa per decisione tribunale Parigi
12:13
Chiellini: "Con la Roma è una gara importante, in Figc porto un po' di campo per migliorare l'ambiente"
11:09
Supercoppa, EA SPORTS premierà i Player Of The Match
10:15
Tragedia in Brasile: promessa del futsal muore a 20 anni