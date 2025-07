Galeone: "Allegri, il Milan è una minestra riscaldata. Vlahovic problema Juve"

L'ex allenatore, oggi 84 anni, è sicuro: "Non avrà lo stesso Milan di anni fa quando allenava Ibra, Seedorf e Cassano. Però ha un vantaggio rispetto ad altri tecnici che hanno allenato il Milan di recente: intuendo i momenti della partita, adatterà i giocatori al contesto". Strada in salita per Allegri al Milan, quindi, così come per Tudor alla Juventus: "Recupera Bremer e David è un ottimo acquisto, ma farà fatica. Il vero problema è Vlahovic, guadagna 1 milione al mese e non riesce a stoppare un pallone...".