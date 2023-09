Milan, problema muscolare per Kalulu: derby a rischio

milan

Per il difensore francese serviranno ulteriori valutazioni nei prossimi giorni. Vista la squalifica di Tomori, se non ce la facesse giocherebbe Kjaer

© Getty Images Dopo le situazioni relative a Giroud, Maignan e Theo Hernandez possibile altro guaio dal sapore "francese" per il Milan: Pierre Kalulu ha riportato un problema muscolare che lo mette in dubbio per il derby di sabato. Nei prossimi giorni verranno effettuati ulteriori accertamenti sul difensore che, se non ce la facesse, costringerebbe Stefano Pioli a schierare la coppia Thiaw-Kjaer contro l'Inter a causa della squalifica di Tomori.

A differenza di Olivier Giroud (già rientrato in Italia), Mike Maignan e Theo Hernandez, l'infortunio di Kalulu è avvenuto a Milanello, visto che il difensore non era stato convocato da Deschamps per le partite di qualificazione a Euro 2024. La squadra rossonera riprenderà ad allenarsi martedì dopo i tre giorni di riposo concessi da Pioli, tra 48 ore sarà dunque fatto il punto della situazione sia su Kalulu che su Giroud, che ha iniziato le terapie dopo la distorsione alla caviglia accusata contro l'Irlanda.

Per quanto riguarda Maignan, ieri si era sottoposto a dei trattamenti di recupero nella sala specializzata della nazionale francese. Theo Hernandez, invece, contro l'Irlanda aveva preso una piccola botta al polpaccio che non preoccupa, ma che gli ha fatto saltare la seduta di allenamento di sabato. Martedì c'è l'amichevole contro la Germania e soprattutto il difensore sembra destinato a saltare il match per non complicare la situazione verso il derby.

