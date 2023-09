Francia, Hernandez e Maignan non si allenano: tifosi del Milan all'erta, ma nel derby ci saranno

DALLA FRANCIA

Trattamenti di recupero per il portiere nel ritiro della Francia. Theo fermato da una piccola botta al polpaccio

Theo Hernandez e Mike Maignan non si sono allenati con il resto del gruppo della Francia. Già questo è bastato per mettere in allarme buona parte dei tifosi del Milan in vista del derby di campionato al rientro dalla pausa per le nazionali, ma per i due rossoneri si tratta solo di precauzione. Diverso il discorso per Olivier Giroud che per l'infortunio alla caviglia salterà l'amichevole contro la Germania ed è tornato a Milanello.

Mike Maignan, che sempre in questo periodo ma nel 2022 iniziò il proprio calvario da un infortunio in nazionale, si è sottoposto a dei trattamenti di recupero nella sala specializzata della nazionale francese. Theo Hernandez, invece, ha preso una piccola botta al polpaccio che non preoccupa, ma gli ha fatto saltare la seduta di allenamento, comunque leggera per tutti visti i 33 gradi.

Per entrambi la presenza in Inter-Milan di sabato 16 settembre non dovrebbe essere in discussione, mentre le condizioni della caviglia di Giroud sono da valutare nei prossimi giorni a Milanello.