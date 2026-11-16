Lazio: affaticamento per Frattesi, migliorano Zaccagni e Nuno Tavares

La Lazio, pronta a riprendere la marcia in campionato, fa i conti con le assenze. Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto Davide Frattesi, tornato anzitempo dagli impegni con la Nazionale Italiana, hanno confermato un affaticamento muscolare ma, come sottolinea la società biancoceleste, senza riscontrare lesioni. Mattia Zaccagni, invece, si è sottoposto a risonanza magnetica che ha confermato un ulteriore miglioramento dell'edema post traumatico al quadricipite della coscia sinistra mentre per Nuno Tavares è stato evidenziato un miglioramento della lesione riportata durante la sfida contro il Napoli. Tutti e tre i calciatori, quindi, sono a rischio per la sfida di sabato prossimo con il Lecce all'Olimpico.