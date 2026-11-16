Milan, come sta Pavlovic? Oggi ancora lavoro personalizzato dopo il problema ai reni

Il Milan, dopo la settimana di riposo concessa da Ruben Amorim, ha ripreso oggi gli allenamenti a Milanello ovviamente senza i tanti giocatori convocati dalle rispettive nazionali. Tra i presenti al centro sportivo c'era Strahinja Pavlovic, che è rimasto fermo a causa di un problema ai reni (coliche renali) che lo ha costretto a saltare le ultime gare con il Milan e gli impegni con la nazionale. Il difensore serbo oggi non si è allenato in gruppo, ha svolto un lavoro personalizzato, ma sulle sue condizioni filtra un certo ottimismo: il suo recupero viene valutato giorno per giorno dallo staff medico rossonero, ma l'obiettivo è riaverlo a disposizione per la sfida contro il Frosinone di domenica 22.