Il Milan verso un nuovo direttore sportivo: in pole c'è Francois Modesto

Per il prossimo mercato estivo il Milan sta pensando a una nuova figura come direttore sportivo, allargando così l'attuale dirigenza. In pole position per il ruolo, al momento, c'è l'ex Monza e Olympiakos, Francois Modesto, di recente accostato anche al Nottingham Forest. Dopo questa sessione invernale il club rossonero inizierà a pensare se ci sono i margini per l'inserimento del nuovo dirigente che avrebbe il compito di lavorare soprattutto a contatto con la squadra.