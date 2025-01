Milan, si complica l’affare Gimenez: ai playoff può esserci il Feyenoord

"Sentiva dolore, ecco perché ho fatto il cambio. Non posso dire quanto sia grave, non ne ho idea". Così dopo la pesante sconfitta col Lilla il tecnico del Feyenoord, Brian Priske, parlando del bomber degli olandesi, quel Santiago Gimenez oggetto del desiderio del Milan per il mercato di gennaio uscito al 28’ della sfida coi francesi per un problema alla caviglia. A mettere in salita la strada per arrivare all’attaccante messicano classe 2001 anche la sconfitta di Zagabria, che ai playoff di Champions (domani il sorteggio, ecco come funziona) metterà i rossoneri di fronte alla Juventus oppure proprio al Feyenoord.