Il Milan torna ad allenarsi: Donnarumma e Bennacer nel primo gruppo, assente Ibrahimovic

SI RIPARTE

Anche il Milan ha iniziato le operazioni per un graduale ritorno alla normalità. A Milanello si sono presentati i giocatori del primo gruppo per l'allenamento individuale, raggiungendo il tecnico Pioli e lo staff. Si tratta dei fratelli Donnarumma, Gabbia, Hernandez, Bonaventura, Duarte, Biglia e Bennacer. La prima fase di lavoro sarà incentrata sulla riatletizzazione di gruppo. A Milanello i giocatori potranno fare la doccia, ma nelle camere singole. Gli spogliatoi non saranno a loro disposizione, così come la palestra.

Chi è ancora assente, invece, sono Ibrahimovic e Kessie. L'attaccante svedese, che in questo periodo di lockdown in Italia si è allenato con il "suo" Hammarby, è atteso a Milano tra venerdì e sabato per sottoporsi al periodo di quarantena obbligatorio per coloro che tornano nel nostro Paese dall'estero. Più complicato il discorso per Kessie che è ancora bloccato in Costa d'Avorio, da dove non riesce a rientrare per via delle restrizioni locali ai voli.

L'idea dello staff tecnico del Milan nei prossimi giorni è quella di allenarsi sui tre campi con gruppi di massimo 4 giocatori, suddivisi tra mattino e pomeriggio.