Liga: Real cade con l'Osasuna, occasione sorpasso per il Barcellona

21 Feb 2026 - 20:46
© Getty Images

© Getty Images

Sconfitta all'ultimo minuto per il Real Madrid in casa dell'Osasuna, domani il Barcellona avrà l'occasione di sorpassare i blancos in testa alla Liga. Nell'anticipo di oggi tra Osasuna e Real Madrid sono i padroni di casa a passare in vantaggio con un rigore dell'ex Crotone e Sampdoria Ante Budimir al 38' del primo tempo. Pareggio delle 'merengues' al 73' con Vinicius Junior, rapido a correggere in rete l'assist di Valverde. Al 90' già scaduto il gol vittoria di Raul Garcia, assegnato dopo revisione al Var, per la vittoria dell'Osasuna allenato dall'italiano Alessio Lisci. Il Real resta così a 60 punti, a +2 dal Barcellona che giocherà domani al Camp Nou contro il Levante: occasione d'oro alla portata degli uomini di Flick per sorpassare i rivali e portarsi al comando della Liga. 

