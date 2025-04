Il Milan ha scelto: Paratici sarà il nuovo ds, si cerca l'intesa definitiva

Badate bene: non ci sarà nessuna rivoluzione dirigenziale. L'unica richiesta formulata dall'attuale consulente esterno del Tottenham è quella di avere l'ultima parola nelle scelte tecniche. È stato accontentato. Resta da trovare solo l'intesa definitiva in merito ai componenti dello staff, con Paratici che ha chiesto di avere con sé alcuni suoi uomini di fiducia. Tra questi un suo storico collaboratore, ossia Lorenzo Giani, il quale ha buone chance di seguirlo a Milanello. I diversi incontri andati in scena con Furlani quindi, hanno sortito gli effetti sperati: da tempo aveva superato la concorrenza di Tony D'Amico e Igli Tare, quest'ultimo il preferito di Zlatan Ibrahimovic.