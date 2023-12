Ibrahimovic passa ai fatti: giovedì sarà a Milanello con la squadra

MILAN

Grande attesa per la nuova avventura di Zlatan al Milan: sarà al centro sportivo in una giornata che potrebbe essere subito pesante

Stasera il Newcastle a domicilio, domani Ibrahimovic a Milanello. Sono ore frenetiche in casa Milan: i tifosi sperano nel miracolo al St.James Park, ma c'è grande curiosità per l'approdo del campione svedese nel centro sportivo di Carnago, tornato da dirigente nella posizione di senior advisor. In poche parole sarà consulente diretto di Gerry Cardinale e un supporto per la squadra: aiuterà concretamente Stefano Pioli, che ieri lo ha accolto: "Lui è un top, sarà un valore aggiunto, una risorsa".

Se sarà addio all'Europa Ibrahimovic si troverà ad affrontare subito un day-after pesante. Quelli che spesso ha dovuto 'gestire' Paolo Maldini: a conti fatti Zlatan dovrà ricalcare la figura dirigenziale dello storico capitano rossonero, licenziato poi nel finale della scorsa stagione. Anche l'assenza di questa sera a Newcastle non è causale: Ibra non ha voluto spostare l'attenzione su di sé (cosa che sarebbe inevitabilmente successa), e soprattutto distrarre la squadra da un impegno cruciale per la stagione. Tutto rimandato a giovedì quando la curiosità sarà massima. Poi domenica il Monza a San Siro: in tribuna ritroverà Adriano Galliani, che tanto aveva fatto per portarlo al Milan. L'Ibra-ter è cominciato, domani si passerà ufficialmente ai fatti.

