Lazio ko col Fenerbahce: decisivo un errore di Guendouzi

Per la Lazio arriva la prima sconfitta della pre-season. Dopo le vittorie contro la Primavera biancoceleste e l'Avellino, la squadra di Sarri perde 1-0 contro il Fenerbahce di Mourinho. In un match molto teso e con tanti scontri fisici, decisivo intorno all'ora di gioco un gravissimo errore di Guendouzi. Pressato al limite dell'area, il francese sbaglia clamorosamente il retropassaggio per Provedel e regala a En Nesyri e a capitan Kahveci l'occasione per sbloccare la partita. Per la Lazio prossimo appuntamento sabato contro il Galatasaray.