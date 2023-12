La gioia di Ibra: "Un sogno, amore sconfinato per il Milan. Grato a Cardinale" 

MILAN

Lo svedese sarà advisor del fondo RedBird: "Non potrei essere più entusiasta di iniziare questo viaggio"

"Far parte del futuro del Milan è una cosa che avrei solo potuto sognare". Zlatan Ibrahimovic è a dir poco entusiasmo per l'inizio della terza avventura in rossonero, questa volta dietro la scrivania. Lo svedese, che sarà advisor della proprietà, lavorare a più ampio raggio con il fondo americano RedBird: a volerlo fortemente Gerry Cardinale, il quale sfrutterà anche l'immagine del 42enne, conosciuto in tutto il mondo.

Vedi anche Milan Milan, il ritorno di Ibrahimovic è ufficiale: sarà advisor della proprietà

"Il mio amore per i rossoneri non avrà mai fine - ha aggiunto Ibrahimovic -. Sono estremamente grato di unirmi sia a RedBird che ad AC Milan in questi ruoli importanti e influenti. RedBird ha collaborato con alcuni dei più grandi atleti, squadre e figure imprenditoriali del mondo per creare attività con significato e impatto. Non vedo l’ora di contribuire alle attività di investimento delle loro proprietà nei settori sport, media e intrattenimento. Sono grato a Gerry per avermi messo a disposizione questa opportunità".

© Getty Images

Poi altre parole al miele per la proprietà americana, arrivata alla guida del Milan subito dopo la conquista del 19esimo scudetto: "Ho molto ammirato l'impegno, la passione e il duro lavoro che RedBird e il Senior Management hanno dimostrato da quando hanno acquisito il Club. Questa non è una decisione che prendo alla leggera: è molto importante e personale per me e la mia famiglia. Ho pensato a lungo e intensamente ai primi passi della mia carriera al di fuori del calcio giocato, e non potrei essere più entusiasta di iniziare questo viaggio come membro di RedBird e AC Milan. Per me e la mia famiglia, questo è davvero un ritorno a casa, nel caro Club dove ho concluso la mia carriera da giocatore e ora sto iniziando il mio prossimo capitolo".