Milan, Pioli suona la carica: "Col Newcastle una finale, è il primo bivio stagionale"

© Getty Images In casa Milan è tutto pronto per il match da dentro o fuori contro il Newcastle in Champions League. E Stefano Pioli suona la carica. "Per noi è una finale - ha spiegato il tecnico rossonero a Milan TV -. E' il primo vero bivio della stagione perché rimanere in Europa è un nostro obiettivo". "Abbiamo la possibilità di poter vincere senza guardare gli altri - ha aggiunto -. Le motivazioni, la concentrazione e l'attenzione della squadra saranno al massimo. La Champions esalta tutte le caratteristiche del gruppo e la voglia di far bene in un palcoscenico del genere".

Poi qualche considerazione sull'avversario e sul tema tattico del match. "Il Newcastle è uno degli avversari che cambia di più per atteggiamento, intensità, energia e qualità delle prestazioni tra la gare in casa e quelle in trasferta - ha spiegato Pioli -. In casa hanno perso solo una volta col Borussia in Champions e una volta sola in Premier col Liverpool". "Ci aspettiamo un ambiente caldo, un avversario intenso, energico e fisico nell'approccio alla gara - ha continuato -. Dobbiamo essere preparati ad affrontare questo avversario col giusto atteggiamento. Partite del genere richiedono una prestazione di alto livello".

"Subito dopo il sorteggio, Tomori, Pulisic e Loftus-Cheek han sempre detto che St James' Park è uno degli stadi più caldi del campionato inglese - ha proseguito il tecnico del Milan -. Ma noi abbiamo preparato la gara, abbiamo analizzato certe situazioni e sappiamo come vorranno approcciare la partita". "Abbiamo una grande occasione e dobbiamo fare di tutto per portare a casa il match", ha concluso Pioli.

PULISIC: "SARA' UNA PARTITA TOSTA"

Insieme a Stefano Pioli, in vista del big match di Champions col Newcastle ai microfoni di Milan TV si è presentato anche Christian Pulisic. "Sarà sicuramente un match difficile, ci aspetta una partita tosta, giochiamo in uno stadio complicato ma ci siamo preparati molto bene e daremo il massimo per vincere e qualificarci in Champions - ha spiegato -. Il Newcastle gioca in modo intenso, ci aspettiamo tanti interventi difensivi e intensità in campo. Dobbiamo farci trovare pronti e fare una bella partita se vogliamo vincere". "Dobbiamo concentrarci sul vincere la gara e abbiamo il controllo solo su quell'aspetto - ha aggiunto -. Sapremo la nostra sorte nel girone solo alla fine, ma noi facciamo la nostra partita, sperando di fare bene e poi vedremo quel che succede". Poi sulla prima stagione in rossonero: "Mi sento molto bene. La mia prima stagione sta andando bene, con degli alti e bassi ma mi sto divertendo molto e mi sento pronto per questa partita".