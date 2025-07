Roma, Vasquez si presenta: "Sono arrivato in un grande club"

"Questa è una bella opportunità. Sono arrivato in un club grande, di campioni. Penso ad aiutare al massimo la squadra e fare quello che posso. Sono alto e mi aiuta tanto per prendere i cross, a uscire sui corner e le palle inattive. Poi penso che la mia abilità sia il gioco con i piedi. Sono stato già una volta, l'anno scorso, a giocare contro la Roma. La mia prima impressione quando sono entrato in campo... una cosa incredibile. Impressionante. Mi è piaciuto tanto. So che le prime cose da imparare qua sono 'forza Roma' e 'daje Roma'". Queste le prime parole di Devis Vasquez ai canali ufficiali giallorossi.