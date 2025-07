Napoli, trauma contusivo al polpaccio per Olivera

Dopo il ritiro di Dimaro, il Napoli è rientrato a casa base per completare la preparazione in vista dell'inizio del campionato. I campioni d'Italia hanno effettuato il primo allenamento a Castel di Sangro svolgendo una parte tecnica iniziale e poi una partitella. Secondo quanto si legge nel report della seduta azzurra, Olivera ha lasciato anzitempo il campo per un trauma contusivo al polpaccio destro. Buongiorno, Gilmour, McTominay e Politano invece hanno svolto allenamento differenziato.