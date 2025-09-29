Ibrahimovic omaggia Camarda: "Ora tutti sanno chi sei"

Chissà Zlatan Ibrahimovic quanti messaggi da piccoli tifosi ha ricevuto in carriera. Uno però oggi assume tutt'altra rilevanza: "Sono italiano e un grande tifoso dell'Ac Milan. Sei un grande campione, grazie per essere venuto al Milan. Volevo farti sapere che sei il mio eroe e che un giorno mi piacerebbe conoscerti". L'autore di questo messaggio inviato nel 2019 a Zlatan? Un 11enne con il vizio del gol che muoveva i primi passi nei settori giovanili rossoneri: Francesco Camarda. Il giovane attaccante, in un secondo messaggio, aveva aggiunto come postilla la sua presentazione: "Ah, gioco nel Milan e mi chiamo FRANCESCO CAMARDA", tutto maiuscolo.