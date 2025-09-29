Logo SportMediaset
Ibrahimovic omaggia Camarda: "Ora tutti sanno chi sei"

L'ex centravanti rossonero ha pubblicato i messaggi che nel 2019 il calciatore oggi in prestito al Lecce gli inviò

29 Set 2025 - 20:49

Chissà Zlatan Ibrahimovic quanti messaggi da piccoli tifosi ha ricevuto in carriera. Uno però oggi assume tutt'altra rilevanza: "Sono italiano e un grande tifoso dell'Ac Milan. Sei un grande campione, grazie per essere venuto al Milan. Volevo farti sapere che sei il mio eroe e che un giorno mi piacerebbe conoscerti". L'autore di questo messaggio inviato nel 2019 a Zlatan? Un 11enne con il vizio del gol che muoveva i primi passi nei settori giovanili rossoneri: Francesco Camarda. Il giovane attaccante, in un secondo messaggio, aveva aggiunto come postilla la sua presentazione: "Ah, gioco nel Milan e mi chiamo FRANCESCO CAMARDA", tutto maiuscolo.

© instagram

© instagram

Oggi, a distanza di quasi 6 anni da quel messaggio, l' "eroe" Ibra ha deciso di omaggiare il 17enne che ha da poco trovato il suo primo gol in Serie A pubblicando lo screen di questa vecchia conversazione: "31 dicembre 2019, mi chiamo Francesco Camarda. 28 settembre 2025: ora tutti sanno il tuo nome, non solo io", le parole usate per accompagnare la foto pubblicata su Instagram dallo svedese. Oltre ai messaggi, Ibra ha pubblicato anche la foto dell'esultanza di Camarda dopo il gol all'ultimo minuto al Bologna. Un attestato di stima e una a vera e propria investitura da parte del suo idolo che non potrà che fare piacere al giovane Camarda.

milan
francesco camarda
zlatan ibrahimovic
messaggio

