Champions: le formazioni di Eintracht-Atalanta, Scamacca guida attacco Dea

È tutto pronto al Deutsche Bank Park di Francoforte per il match fra Eintracht e Atalanta, valido per la quinta giornata della prima fase della Champions League. Scamacca guida l'attacco della Dea, alle sue spalle Lookman e De Ketelaere. Di seguito le formazioni ufficiali:
EINTRACHT (4-2-3-1): Zetterer; Collins, Koch, Theate, Brown, Dahoud, Chaibi, Doan Götze Knauff, Burkardt. All. Toppmöller
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta, De Ketelaere, Lookman, Scamacca. All. Palladino