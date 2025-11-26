Champions: le formazioni di Atletico Madrid-Inter, nerazzurri con Bonny e Lautaro

È tutto pronto al Metropolitano di Madrid per il match tra Atletico e Inter, valido per la quinta giornata della prima fase di Champions league. Chivu ha scelto Bonny come partner d'attacco di Lautaro Martinez, panchina per Thuram ed Esposito. Carlos Augusto agirà da esterno destro. Di seguito le formazioni ufficiali:
ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso, Molina, Giménez, Hancko, Ruggeri, Giuliano, Barrios, Cardoso, Gallagher, Alex Baena, Alvarez. All. Simeone.
INTER (3-5-2): Sommer, Akanji, Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco, Bonny, Lautaro Martinez. All. Chivu