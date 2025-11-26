Logo SportMediaset

Calcio

Figc, nuovo corso settore tecnico per diventare match analyst

26 Nov 2025 - 21:05

Tre settimane nel cuore della Scuola Allenatori italiana, a Coverciano, e settantadue ore di lezione per essere formati al meglio in quella che è una professionalità ormai indispensabile nei club calcistici, non solo di alto profilo: partirà il prossimo 19 gennaio il nuovo corso per Match analyst organizzato dal Settore Tecnico federale e il programma didattico - come specificato nel bando stesso - verterà su "attività di analisi tecnico-tattiche, archiviazione video-digitale e raccolta di dati statistici". Il 9 gennaio si terrà - sempre al Centro Tecnico Federale di Coverciano - un test d'ingresso. La prova sarà "un questionario a risposta multipla con domande di cultura calcistica e altre inerenti all'analisi di una partita". Il termine ultimo per presentare la propria domanda di partecipazione è il 17 dicembre. 

