Calcio a cinque, Mondiale femminile: Italia travolta 6-1 dal Brasile

La seconda giornata del Mondiale femminile di futsal metteva di fronte all'Italia l'ostacolo più duro di tutti, quel Brasile annunciato alla vigilia della competizione come la grande favorita. Dopo la scorpacciata di gol con Panama, per le Azzurre arriva il primo ko della rassegna iridata, con una Seleçao che dopo il 2-1 del primo tempo (per l'Italia gol di Adamatti) allunga e scappa fino al 6-1 nella prima metà della ripresa, chiudendo un match che la qualifica ai quarti di finale. Per le Azzurre, che hanno giocato una partita intraprendente e a viso aperto nella prima frazione, salvo dover alzare bandiera bianca nella ripresa di fronte alla qualità tecnica e fisica delle verdeoro, il ticket per andare alla fase a eliminazione diretta passerà dalla decisiva sfida con l'Iran (che oggi ha battuto 6-2 Panama): appuntamento a sabato 29 novembre alle ore 10.