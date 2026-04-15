I fischi di San Siro non condizionano Allegri: Leao titolare anche a Verona, le ultime

Salvo colpi di scena, il Milan tornerà a giocare col 3-5-2 domenica a Verona (calcio d'inizio alle ore 15). Allegri farà un passo indietro per ritrovare compattezza e fornire nuove sicurezze a Maignan e compagni, apparsi decisamente spaesati con l'Udinese. Gabbia, a lungo fuori, sembra destinato a ritrovare un posto nell'undici titolare insieme a Rafa Leao.