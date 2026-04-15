I fischi di San Siro non condizionano Allegri: Leao titolare anche a Verona, le ultime
Salvo colpi di scena, il Milan tornerà a giocare col 3-5-2 domenica a Verona (calcio d'inizio alle ore 15). Allegri farà un passo indietro per ritrovare compattezza e fornire nuove sicurezze a Maignan e compagni, apparsi decisamente spaesati con l'Udinese. Gabbia, a lungo fuori, sembra destinato a ritrovare un posto nell'undici titolare insieme a Rafa Leao.
Il portoghese, tra i peggiori con i bianconeri e fischiatissimo a San Siro, dovrebbe partire dal 1' anche al Bentegodi nonostante il periodo più che difficile. Allegri, scrive La Gazzetta dello Sport, sembra intenzionato a dare ancora fiducia all'ex Lille: con lui dovrebbe esserci nuovamente Pulisic, anch'esso opaco e senza gol dalla fine di dicembre.