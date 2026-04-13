Allegri toglie un giorno di riposo e fa marcia indietro: a Verona riecco il 3-5-2 e Gabbia

Un passo avanti per farne tre indietro. Tre come i punti che il Milan deve assolutamente ottenere domenica col Verona. Al Bentegodi Allegri metterà subito in soffitta il 4-3-3 visto con l'Udinese per tornare sul più collaudato 3-5-2. D'altronde Maignan e compagni devono compattarsi e ritrovare le vecchie certezze non può far altro che aiutare. In difesa si rivedrà un vecchio volto: Matteo Gabbia, l'ultima volta in campo lo scorso 18 febbraio (Milan-Como 1-1). Da lì è passato più di un mese e mezzo nel quale il Milan ha centrato tre vittorie e tre sconfitte. Troppo poco. A fargli spazio dovrebbe essere De Winter con Tomori al suo fianco.