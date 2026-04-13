MILAN

Allegri toglie un giorno di riposo e fa marcia indietro: a Verona riecco il 3-5-2 e Gabbia

I rossoneri andranno sul sicuro al Bentegodi: da capire chi giocherà in attacco

13 Apr 2026 - 15:44
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Un passo avanti per farne tre indietro. Tre come i punti che il Milan deve assolutamente ottenere domenica col Verona. Al Bentegodi Allegri metterà subito in soffitta il 4-3-3 visto con l'Udinese per tornare sul più collaudato 3-5-2. D'altronde Maignan e compagni devono compattarsi e ritrovare le vecchie certezze non può far altro che aiutare. In difesa si rivedrà un vecchio volto: Matteo Gabbia, l'ultima volta in campo lo scorso 18 febbraio (Milan-Como 1-1). Da lì è passato più di un mese e mezzo nel quale il Milan ha centrato tre vittorie e tre sconfitte. Troppo poco. A fargli spazio dovrebbe essere De Winter con Tomori al suo fianco.

Sabato a San Siro si è percepita una certa paura: lo Scudetto sfumato sembra aver tolto la giusta motivazione alla squadra, apparsa demotivata e quasi spaventata dalla possibilità di non raggiungere l'unico obiettivo stagionale alla portata, ossia la qualificazione alla prossima Champions. L'unica cura, come ripetuto spesso dai protagonisti, è quella del lavoro: per questo Allegri ha tolto uno dei due giorni di riposo inizialmente concessi alla squadra. Che ha staccato solo domenica per ritrovarsi lunedì a Milanello alla presenza anche di Igli Tare. C'era l'albanese a rappresentare il club in un momento delicato della stagione con la corsa europea che è entrata più che mai nel vivo.

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