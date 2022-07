Giroud torna a Milanello e canta: "I campioni siamo noi"

Dopo aver usufruito di un giorno di permesso per il battesimo della figlia Aria, Olivier Giroud si è presentato più carico che mai al raduno del Milan. L'attaccante francese, decisivo per la conquista dello scudetto con i suoi gol, è tornato raggiante a Milanello e su Instagram ha intonato il coro: "I campioni dell'Italia siamo noi". Volto sorridente per il bomber che si è anche immortalato nello spogliatoio con il suo armadietto. Il 35enne non vede l'ora di iniziare la sua seconda stagione in rossonero.

© instagram