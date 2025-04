Gimenez, compleanno con promessa ai tifosi del Milan: "Il meglio deve ancora venire"

Dopo un inizio scoppiettante, Santiago Gimenez è stato pian piano risucchiato dai tanti problemi che circondavano il Milan. Protagonista in negativo col Napoli (nella ripresa ha sbagliato un rigore), il messicano è finito fuori dai titolari: il gol gli manca da oltre due mesi. Domenica, a San Siro, tornerà tra i convocati contro l'Atalanta ma non sarà facile riconquistare il posto da titolare: sia Jovic che Abraham sono in ottima condizione. Spetterà a Conceiçao, che lo ha difeso sottolineando le difficoltà nell'ambientarsi in una nuova realtà ritagliargli lo spazio giusto in questo finale di stagione.