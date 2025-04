Milan, Maignan torna ad allenarsi in gruppo: ottimismo per l’Atalanta

Oltre al francese, buone notizie anche per Santiago Gimenez, che anche ieri si è allenato a parte a Milanello. Il centravanti messicano, che ha già saltato l'ultima partita in casa dell'Udinese a causa della botta al fianco rimediata contro la Fiorentina, è pienamente recuperato ed è tornato a lavorare con il gruppo, proprio nel giorno del suo 24° compleanno, ma in ogni caso non dovrebbe essere tra i titolari contro la squadra di Gasperini (Abraham è in vantaggio su Jovic).