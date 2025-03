Milan, tra Allegri e Conte prende quota il nome di Fabregas

Scelta semplice, dunque? Affatto. Come spiega il Corriere dello Sport, Cesc Fabregas ha acquisito delle quote del Como di cui, ovviamente, dovrebbe liberarsi per poter accettare un'altra destinazione. La questione non sarebbe nemmeno troppo complicata, se non fosse che lo spagnolo, come detto, sul lago sta benone e sta valutando con attenzione se questo sia il momento per compiere un salto così importante da una squadra in crescita a un club prestigioso. Insomma, dotato di piedi ben piantati per terra, non necessariamente direbbe di sì al Diavolo.