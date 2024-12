Fonseca si gioca la carta Liberali con il Genoa: dalla tournée negli Usa all'Europeo vinto con Camarda

Classe 2007, Liberali non ha ancora mai esordito in Serie A con la maglia del Milan. Ma la personalità del classe 2007 cresciuto nella Brianza lascia presagire bene. In estate, dopo aver vinto l'Europeo Under 17 vestendo la maglia dell'Italia con tanto di gol gioiello contro l'Inghilterra (al fianco di Camarda), ha stregato i supporter rossoneri nella tournée americana. Nessuna paura di giocare il pallone, tanti dribbling vinti e un assist prezioso per Chukwueze. E il nigeriano se lo ritroverà al suo fianco anche al Meazza assieme a Leao e Abraham.