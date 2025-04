Milan, Moncada: "Conceiçao? Nessun problema, siamo contenti del suo lavoro. Arrivare in finale importante"

A margine della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter, il direttore tecnico del Milan Geoffrey Moncada ai microfoni di Mediaset ha voluto sottolineare l'importanza del match per i rossoneri. Una gara che, se vinta, può aprire al Diavolo l'ultima chance per lottare per l'Europa: "Siamo in semifinale e vogliamo andare in finale, sarà una gara di livello da Champions e sarà una bella partita contro una squadra bella come l'Inter. Quando si giocano partite così l'importante è andare in finale.