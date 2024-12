Milan, Fonseca tira dritto: panchina per Theo Hernandez contro il Genoa

Anche se manca tutta la giornata di oggi, rifinitura compresa, la decisione che Paulo Fonseca aveva maturato subito dopo il match con la Stella Rossa sembra già confermata: Theo Hernandez andrà in panchina contro il Genoa. Una scelta per il bene del Milan e per il bene del giocatore, non una punizione o una questione personale: questo ha messo bene in chiaro il tecnico portoghese - appoggiato dalla società - nel faccia a faccia avuto col giocatore a Milanello. Una cura simile ha fatto bene a Leao, potrebbe farlo anche a Theo? Difficile a dirsi perché i caratteri dei due sono molto diversi e spesso il terzino ha patito la possibilità di non cominciare dall'inizio. Ma, discorsi di mercato a parte (può partire già a gennaio? C'è chi ci crede anche se poi trovarne il sostituto non è un dettaglio da poco), c'è ancora un'enorme fetta di stagione da giocare e Theo non può aver già gettato la spugna.