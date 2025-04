Milan, i destini incrociati di Conceiçao e Jovic: finale da protagonisti per un futuro in bilico

Luka Jovic e Sergio Conceiçao, l'uno l'ancora di salvezza dell'altro con un destino comune: un'incognita chiamata Milan. Il centravanti serbo si è risvegliato nell'ultimo mese, rispolverato dal tecnico portoghese in uno dei momenti più difficili del Diavolo negli ultimi anni e proprio come l'ex Porto, nel momento delicato il serbo ha risposto presente. Quattro gol nelle ultime sei presenze dopo mesi e mesi passati più in tribuna che in panchina, per non parlare del campo. Se Conceiçao potrà chiudere la stagione potendo citare le due finali raggiunte sul campo buona parte del merito è anche suo.