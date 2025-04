Milan, svolta per il nuovo ds: presto il secondo incontro Furlani-Tare

Il nome del nuovo ds del Milan, il cui annuncio era atteso all'inizio del mese, è ancora un rebus senza soluzione, ma quello di Igli Tare sembra al momento il profilo in pole position. In questo senso la novità delle ultime ore, riporta La Gazzetta dello Sport, è che dopo il lungo faccia a faccia di qualche giorno fa a Roma con Giorgio Furlani, ci sono stati nuovi contatti tra l'ex Lazio e l'amministratore delegato rossonero che da settimane sta portando avanti in prima persona il casting e un secondo appuntamento è all'orizzonte.