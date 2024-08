Fonseca prepara una mezza rivoluzione a Parma: più vicino il nuovo Milan  

VERSO PARMA-MILAN

Morata certo della titolarità al Tardini: Fofana ed Emerson Royal saranno a disposizione

Dopo il pari interno col Torino, il Milan si avvicina alla trasferta di sabato col Parma già con una discreta pressione. Un eventuale ko al Tardini, un campo da sempre ostico, comincerebbe ad alimentare polemiche quando siamo solo ad agosto. Lo sa pure Fonseca, che contro i ducali dovrebbe puntare sui titolarissimi. Servono garanzie, ed è molto probabile quindi che il portoghese rispolveri dall'inizio Pavlovic, Theo Hernandez, Reijnders e Morata, il vero leader della squadra. In attesa di Fofana ed Emerson Royal, con quest'ultimo che darebbe respiro a un disorientato Calabria.

Le condizioni dei quattro citati in precedenza non sono ancora ottimali, e difficilmente saranno al top sabato prossimo. Il Milan però, ha bisogno di loro. Per avere più fisicità e intensità in campo, ma anche per interpretare meglio i dettami tattici di Fonseca. L'ex Roma chiede un pressing alto e una squadra più 'attiva' in fase di non possesso. Come evidenziato dallo stesso Morata inoltre, serve cambiare mentalità: al Tardini sarà già un primo banco di prova per capire se il Milan potrà davvero lottare per lo scudetto.