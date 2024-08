Kalulu-Juventus non va in porto: il Milan spera nell'Atalanta

MOTTA ASPETTA

Adesso Giuntoli deve sondare altre piste: può riaprirsi la pista Kiwior

Dopo una lunga riflessione, Pierre Kalulu ha detto no alla Juventus. Nemmeno la chiamata di Thiago Motta a Ferragosto, unito al poco spazio che lo attende al Milan rivela il Corriere della Sera, ha convinto il difensore a lasciare Milanello in direzione Torino. Salvo clamorosi ripensamenti da parte del francese, la Juve dovrà guardare altrove per rinforzare altrove dopo aver fallito gli assalti a Calafiori e Todibo, entrambi finiti in Premier League. E adesso per Kalulu potrebbe tornare in ballo l'opzione Atalanta. A Casa Milan sperano, visto che la cessione del classe 2000 garantirebbe una buona plusvalenza oltre a liberare un posto in lista.

Non è un mistero che agli orobici piaccia il duttile 24enne ex Lione. Prima però Gasperini deve risolvere le grane Koopmeiners e Lookman, entrambi in procinto di lasciare Bergamo. E la Juventus? Giuntoli sta sondando altre piste per rinforzare il reparto arretrato: presto potrebbe tornare di moda anche il nome di Kiwior. L'ex Spezia, sul taccuino anche di Napoli e Inter, è ai margini dell'Arsenal. Il tecnico Arteta infatti, non lo ha convocato per la prima di Premier League vinta 2-0 dai Gunners ai danni del Wolverhampton.