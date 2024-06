Milan, Fonseca nel ritiro del Portogallo per incontrare Leao

La prima mossa di Paulo Fonseca da allenatore del Milan è quella di far sentire Rafael Leao al centro del progetto rossonero: per questo il tecnico portoghese qualche giorno fa ha incontrato il connazionale in Germania, nel ritiro del Portogallo impegnato a Euro 2024. Una stretta di mano e un veloce confronto, spiega la Gazzetta dello Sport, per conoscersi meglio e per far sapere al numero 10 milanista che, pur non cambiando posizione in campo (la ricerca sul mercato di un numero 9 centrale è prioritaria), sarà lui il punto di riferimento dell'attacco della squadra.