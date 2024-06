Il Manchester United fa sul serio per Zirkzee: pronto a pagare la clausola rescissoria

© Getty Images

Potrebbe essere in Premier League il futuro di Joshua Zirkzee. L'operazione con il Milan è in stand by a causa dell'alta commissione pretesa dall'agente del calciatore (15 milioni di euro), una cifra che i rossoneri non vogliono assolutamente sborsare. L'olandese piace molto anche al nuovo allenatore della Juventus Thiago Motta, ma in casa bianconera non hanno ancora affondato il colpo perché per ora le priorità sono altre (vedasi Douglas Luiz). Così, tra i due litiganti, alla fine la potrebbe spuntare il terzo incomodo, il Manchester United. Secondo Sky Sports UK, i Red Devils sono pronti a pagare al Bologna la clausola di rescissione da 40 milioni di euro.