Fonseca l'immortale: si salva ancora con l'ennesimo azzardo. E adesso spera nel mercato

Un sussulto in una notte da encefalogramma piatto. Che il Milan fosse malato lo si sapeva già e a Verona, complice le assenze e la contestazione, se n'è avuta l'ennesima riprova. Zero idee offensive e tanta confusione, con Fonseca costretto a ringraziare la coppia Fofana-Reijnders, abile nel confezionare un gol da Milan che fu. Il portoghese, che ha perso anche Leao nella gelida serata di Verona si è però salvato ancora una volta. Come? Non conservando, bensì osando. Qualcosa di già visto in una stagione fatta di alti e bassi.