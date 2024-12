Serie A, Hellas Verona-Milan 0-1: Fofana inventa, Reijnders firma i tre punti

Con la rete odierna contro l’Hellas Verona, Tijjani Reijnders (quattro in 15 presenze finora in questa Serie A) ha eguagliato il proprio record di marcature stagionali registrato nei maggiori 10 tornei internazionali (quattro anche nel 2021/22 ma in 33 gare con l’AZ).

Da inizio novembre, solo Moise Kean (cinque) ha realizzato più reti di Tijjani Reijnders nella Serie A 2024/25 (quattro, come Thuram e Lookman).

Il Milan ha vinto otto gare di fila contro l’Hellas Verona in Serie A: solo contro il Siena (nove) i rossoneri vantano una più lunga striscia aperta di successi consecutivi nel torneo.

Per la prima volta nella sua storia, l’Hellas Verona ha perso otto gare di fila contro una singola avversaria in Serie A (otto vs Milan).

Solo nel 2021/22 (quattro in 33 presenze) e nel 2023/24 (quattro in 32 gare) entrambe con la maglia del Monaco, Youssouf Fofana aveva servito più assist stagionali nei Big-5 campionati europei (tre in 15 match con il Milan in questa Serie A).

L’Hellas Verona ha chiuso il primo tempo di un match casalingo senza reti al passivo in Serie A (vs Milan) per la prima volta dal 18 agosto scorso (1ª giornata di campionato vs Napoli in quel caso).

L’Hellas Verona ha concesso almeno una rete in ciascuna delle ultime 14 gare di Serie A: solo Catania e Salernitana (entrambe 15), Padova (18) e Livorno (27) hanno una serie aperta negativa di più gare di fila senza clean sheet nel torneo.

Il Milan ha vinto senza subire reti una trasferta di Serie A (1-0 vs Hellas Verona) solo per la seconda volta in questo campionato – dopo l’1-0 fuori casa contro il Monza, il 2 novembre scorso.

L’Hellas Verona è la formazione che ha perso più gare nell’anno solare 2024 in Serie A: 20, segue il Lecce con 18.

Se da un lato, solo Napoli (116) e Atalanta (111) hanno effettuato più conclusioni totali rispetto al Milan nella prima frazione di gioco in questo campionato (109); dall’altro, solo il Parma (129) ne ha concesse più dell’Hellas Verona nel primo tempo di gioco nel torneo in corso (123).