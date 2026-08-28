Europa League, sorteggio incubo per il Milan: trappole inglesi e il derby portoghese

aL'altra squadra pescata dalla prima fascia è l'Olimpiakos. I greci forse non erano i più temibili del pot, ma andare a giocare al Geōrgios Karaiskakīs (lo stadio del club del Pireo) non è mai facile: l'ambiente che aspetterà il Diavolo sarà infuocato. La vera beffa però per il Milan arriva dalla terza fascia: Bournemouth e Sunderland erano probabilmente i peggiori accoppiamenti possibili. Le Cherries, orfani di Andoni Iraola, stavano per sorprendere il City alla prima giornata di Premier. In generale sono anni che il Bournemouth insidia l'elite della Premier League anche grazie a una gestione illuminata di una vecchia conoscenza della Serie A: Tiago Pinto. Il direttore sportivo passato anche per la Roma ha riempito le casse del club con plusvalenze incredibile nelle ultime stagioni. La squadra però, anche grazie all'ottimo lavoro di scouting, è sempre stata in grado di reinvestire bene i proventi delle cessioni. Oggi le gemme sono senza dubbio Rayan, visto anche al Mondiale col Brasile di Ancelotti, Junior Kroupi, attaccante classe 2006 già valutato intorno ai 70 milioni, e Alex Scott, cervello del centrocampo degli inglesi.