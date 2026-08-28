Europa League, alle 13 il sorteggio LIVE: Milan e Juve tra le favorite per la vittoria

Scorre il countdown per la nuova Europa League: oggi alle 13 è in programma il sorteggio della fase campionato. Presenti due italiane, Milan e Juventus, entrambe iscritte in prima fascia. Perso il treno, e i milioni, della Champions League, rossoneri e bianconeri sono tra le favorite per la vittoria finale, ma molto dipenderà dall'importanza che vorranno dare alla seconda manifestazione europea rispetto al campionato e al fondamentale minimo del quarto posto finale. Si parte tra il 16 e il 17 settembre 2026, ultima giornata in programma il prossimo 28 gennaio 2027 con tutte le gare in contemporanea. Come di consuetudine, gli orari saranno comunicati in seguito al sorteggio entro sabato 29 agosto.