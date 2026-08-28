Grosso: "Kean situazione in via di sviluppo, ci siamo allenati senza di lui"

28 Ago 2026 - 12:43
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Queste le parole dell'allenatore della Fiorentina Fabio Grosso alla vigilia della partita con il Frosinone. Era prevedibile partire dalla vicenda legata a Kean: "Quello che succederà è in evoluzione e vedremo cosa succederà oggi. Lui si è sempre allenato bene con disponibilità, poi ci sono stati degli sviluppi e decideremo cosa fare. Ci siamo allenati senza di lui, provando a recuperare energie fisiche e mentali dopo una partita difficile. Per domani ci siamo preparati al meglio perché sappiamo che c'è attesa in vista del centenario. Servirà umiltà e star dentro in modo migliore rispetto a quanto abbiamo fatto all'Olimpico". L'altro grande tema è proprio legato alla brutta prima uscita contro la Roma: "A caldo è difficile parlarne, prima si fanno delle scelte pensando siano quelle giuste, ma non si ha mai la controprova. Abbiamo affrontato una squadra che sapevamo ci avrebbe messo in difficoltà. Noi nella fatica tra primo tempo e inizio ripresa siamo rimasti dentro la partita, senza concedere grandissime occasioni. La cosa che non c'è piaciuta è stato il doppio gol in 5 minuti nato da situazioni in cui ci siamo fatti trovare scoperti. Quelli sono stati una mazzata e serve migliorare la reazione".

Ultimi video

01:11
Malagò contro Infantino

Malagò contro Infantino

03:10
Sorteggio Champions

Per le italiane sorteggio Champions tra incroci ed emozioni forti

02:39
Luci a San Siro

Luci a San Siro

02:01
Amorim stoppa il mercato

Amorim stoppa il mercato

02:24
DICH CHIVU MEDIA DAY PER SITO DICH

Chivu: "Lautaro motivato, è tornato prima dalle vacanze. Fatto un mercato lucido, qui non ci sono titolari fissi"

01:17
DICH BELLANOVA CARNESECCHI DICH

Bellanova-Carnesecchi: "Per l'Atalanta l'Europa è molto importante"

00:31
DICH SCAMACCA POST HAPOEL DICH

Atalanta, Scamacca: "La nostra forza è il gruppo"

00:59
DICH SARRI POST HAPOEL DICH

Atalanta, Sarri post Hapoel: "Vittoria meritata"

00:49
DICH AMORIM SU NJIE DICH

Amorim: "Njie è forte, il Torino lo venderà". E sulla traduzione se la ride

02:08
DICH AMORIM SU MAIGNAN E RABIOT 27/8 SRV

Milan, Amorim su Rabiot e Maignan: "Mike è leader, dobbiamo rinnovare il contratto di Adrien"

02:22
DICH AMORIM A TUTTO CAMPO 27/8 SRV

Amorim e il mercato: "Scelte di oggi impatto per 4-5 anni"

01:55
DICH AMORIM SU LEAO 27/8 DICH

Amorim su Leao: "Nel calcio arriva un momento in cui è meglio andare altrove..."

01:15
DICH PINAMONTI PER SITO 27/8 DICH

Pinamonti: "Ho lottato per venire alla Lazio"

02:02
"Italiane in Champions: ecco chi va più in fondo"

"Italiane in Champions: ecco chi va più in fondo"

02:16
"Leao e Vlahovic hanno qualcosa in comune..."

"Leao e Vlahovic hanno qualcosa in comune..."

01:11
Malagò contro Infantino

Malagò contro Infantino

I più visti di Calcio

Milan, che entusiasmo per Cisse: lancia la sua maglia numero 70 ai tifosi in Duomo

DICH CISSE MILAN STORE DICH

Milan, Cisse: "Con Amorim rapporto sincero. Nazionale? Non ci penso"

DICH PINAMONTI PER SITO 27/8 DICH

Pinamonti: "Ho lottato per venire alla Lazio"

DICH AMORIM SU LEAO 27/8 DICH

Amorim su Leao: "Nel calcio arriva un momento in cui è meglio andare altrove..."

Inter, macchina da gol

Inter, macchina da gol

DICH AMORIM SU NJIE DICH

Amorim: "Njie è forte, il Torino lo venderà". E sulla traduzione se la ride

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:59
Cagliari, visite mediche a Roma per l'attaccante Ciervo
12:43
Grosso: "Kean situazione in via di sviluppo, ci siamo allenati senza di lui"
Julian Alvarez
12:36
Braccio di ferro Alvarez-Atletico: l'argentino presenta un certificato per depressione
12:29
Calcio estero: c'è Aston Villa-Arsenal, Bayern all'esordio in Bundesliga
12:11
Serie A lancia campagna 'True data'. De Siervo: "Asset strategico"