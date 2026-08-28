Grosso: "Kean situazione in via di sviluppo, ci siamo allenati senza di lui"

Queste le parole dell'allenatore della Fiorentina Fabio Grosso alla vigilia della partita con il Frosinone. Era prevedibile partire dalla vicenda legata a Kean: "Quello che succederà è in evoluzione e vedremo cosa succederà oggi. Lui si è sempre allenato bene con disponibilità, poi ci sono stati degli sviluppi e decideremo cosa fare. Ci siamo allenati senza di lui, provando a recuperare energie fisiche e mentali dopo una partita difficile. Per domani ci siamo preparati al meglio perché sappiamo che c'è attesa in vista del centenario. Servirà umiltà e star dentro in modo migliore rispetto a quanto abbiamo fatto all'Olimpico". L'altro grande tema è proprio legato alla brutta prima uscita contro la Roma: "A caldo è difficile parlarne, prima si fanno delle scelte pensando siano quelle giuste, ma non si ha mai la controprova. Abbiamo affrontato una squadra che sapevamo ci avrebbe messo in difficoltà. Noi nella fatica tra primo tempo e inizio ripresa siamo rimasti dentro la partita, senza concedere grandissime occasioni. La cosa che non c'è piaciuta è stato il doppio gol in 5 minuti nato da situazioni in cui ci siamo fatti trovare scoperti. Quelli sono stati una mazzata e serve migliorare la reazione".