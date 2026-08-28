Cagliari, visite mediche a Roma per l'attaccante Ciervo

Visite mediche a Roma per Riccardo Ciervo, nuovo attaccante del Cagliari in arrivo dal Sassuolo per uno scambio di prestiti che ha portato invece Sebastiano Esposito (visite anche per lui oggi) in neroverde. Ciervo si è presentato questa mattina a Villa Stuart e raggiungerà Cagliari in giornata per le firme e l'ufficialità del trasferimento in rossoblù. Il giocatore, classe 2002, potrebbe essere a disposizione del tecnico Fabio Pisacane per la gara di domenica contro l'Inter. Scuola Roma, l'attaccante ha giocato la scorsa in B con il Cesena: 37 partite, 5 gol. Ciervo quest'anno ha anche indossato per pochi minuti la maglia del Sassuolo nella sfida della prima giornata a Bergamo contro l'Atalanta.