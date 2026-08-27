Milan, Amorim pronto alla prima a San Siro: "Leao non convocato, non rispondo sul mercato. Tra cinque giorni ne parleremo"

Cosa ti aspetti domani dall'impatto con San Siro?

"Sarà una giornata speciale per me, sentirò la responsabilità di essere l’allenatore del Milan. Ma mi voglio anche godere il momento. Mi aspetto una partita difficile. Abbiamo visto la partita con il Lecce, abbiamo fatto vedere tante immagini ai calciatori che prescindono dal risultato con il Lecce. Ci sarà un po’ di tensione, ma noi dobbiamo essere intelligenti, umili e disposti a pressare e correre tanto e gestire bene il possesso palla. Loro ci verranno a prendere uomo su uomo a tutto campo e ciò che mi ha colpito, vedendo le partite della prima giornata, è che dobbiamo vendere meglio il prodotto calcio italiano perché ci sono tanti bravi allenatori e c’è una buona qualità del prodotto. Il Venezia verrà qui senza pressione del risultato, che sarà tutta su di noi. Noi dovremo ragionare quando avremo la palla anche se i nostri tifosi vorranno un Milan che domini il gioco. Dobbiamo essere umili e intelligenti nel farlo"