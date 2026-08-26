Milan, insostituibile Ramos: solo Camarda in attacco se manca il portoghese

Il punto però è un altro: il tecnico portoghese continua a chiedere un trequartista e, semmai, ma non con grande insistenza, un esterno sinistro a tutta fascia. Di centravanti non se ne parla e fin qui non c'è il minimo sentore che gli uomini mercato del Diavolo possano preoccuparsene negli ultimi giorni di mercato. La rosa, insomma, al netto dell'addio di Gimenez e di quello, atteso, di Rafa Leao, è questa. Ed è una rosa che qualche lacuna la mette in evidenza.



Certo, pensando al futuro dell'Italia, intesa come Nazionale, dovremmo tutti sperare che sia l'anno buono per fare spazio a Camarda. Ma il ragazzino è giovane, ancora non troppo strutturato e, in ogni caso, con un'esperienza molto ridotta. Può essere che buttarlo in acqua sia un buon modo per farlo crescere, ma quando arriveranno le partite importanti, contro squadre complicate, Camarda sarà in grado di prendere il posto di Gonçalo Ramos? Al Milan, evidentemente, pensano di sì. Una certezza che sembra una speranza e in certo senso una scommessa.