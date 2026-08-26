MANOVRE ROSSONERE

Milan, insostituibile Ramos: solo Camarda in attacco se manca il portoghese

Con Gimenez in uscita, Amorim ha la coperta corta là davanti. Ma sul mercato non è previsto un innesto

26 Ago 2026 - 09:45
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Dio preservi Gonçalo Ramos. Già, perché con il Bebote Gimenez in uscita direzione Porto, il portoghese è in buona sostanza l'unico centravanti in rosa insieme a Francesco Camarda, pronto sì a essere lanciato come Cisse tra i grandi ma ancora un po' acerbo per prendersi sulle spalle il Milan in caso di assenza dell'ex Psg. Con tre competizioni da giocare, come se la caverà quindi Ruben Amorim? In linea teorica, almeno a oggi, il centravanti potrebbe anche farlo Rafa Leao (che comunque la società spera di vendere), ma le sue prestazioni dello scorso anno nel ruolo - ruolo non gradito tra l'altro - sono tutto fuorché rassicuranti. Una soluzione potrebbe essere l'utilizzo di un falso nove da scegliere tra Loftus-Cheek e Pulisic, ma tutte sembrano soluzioni di emergenza. Emergenza che i rossoneri si augurano di non dover affrontare. 

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Il punto però è un altro: il tecnico portoghese continua a chiedere un trequartista e, semmai, ma non con grande insistenza, un esterno sinistro a tutta fascia. Di centravanti non se ne parla e fin qui non c'è il minimo sentore che gli uomini mercato del Diavolo possano preoccuparsene negli ultimi giorni di mercato. La rosa, insomma, al netto dell'addio di Gimenez e di quello, atteso, di Rafa Leao, è questa. Ed è una rosa che qualche lacuna la mette in evidenza.

Certo, pensando al futuro dell'Italia, intesa come Nazionale, dovremmo tutti sperare che sia l'anno buono per fare spazio a Camarda. Ma il ragazzino è giovane, ancora non troppo strutturato e, in ogni caso, con un'esperienza molto ridotta. Può essere che buttarlo in acqua sia un buon modo per farlo crescere, ma quando arriveranno le partite importanti, contro squadre complicate, Camarda sarà in grado di prendere il posto di Gonçalo Ramos? Al Milan, evidentemente, pensano di sì. Una certezza che sembra una speranza e in certo senso una scommessa. 

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