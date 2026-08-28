ESCLUSIVA

Chivu: "Lautaro è il nostro capitano, grazie al mercato adesso abbiamo più qualità"

Il tecnico nerazzurro a Sportmediaset: "Pio Esposito è importante, a noi interessa tenere alto il livello di competitività della rosa"

28 Ago 2026 - 10:29
02:24 
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"Lautaro Martinez è il nostro capitano per l'amore che ha nei confronti dei nostri colori". Dopo le voci di mercato che hanno circondato Il Toro per alcuni giorni, Cristian Chivu ribadisce la centralità dell'argentino nel progetto nerazzurro. Lautaro è pronto per l'ennesima grande stagione con l'Inter: "L'ho visto motivato e con l'ambizione giusta nonostante la finale Mondiale persa contro la Spagna - le parole del tecnico in esclusiva a Sportmediaset -. Ha cercato di essere di nuovo con noi il prima possibile, è tornato alla Pinetina in anticipo. Penso sia quasi pronto per una stagione importante".

Il focus poi si sposta sul mercato: gli arrivi di Stones, Spence e Curtis Jones hanno reso la rosa ancora più profonda: "Abbiamo condotto un mercato lucido cercando di portare qualità e di alzare il livello in una rosa già forte. Abbiamo l'obbligo di mantenere un livello alto. Pio Esposito? Non abbiamo titolari fissi, a noi interessa il livello di competitività della rosa. Pio è importante per come sa stare in gruppo, per come si allena e per quello che sa fare in campo".

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