Chivu: "Lautaro è il nostro capitano, grazie al mercato adesso abbiamo più qualità"

"Lautaro Martinez è il nostro capitano per l'amore che ha nei confronti dei nostri colori". Dopo le voci di mercato che hanno circondato Il Toro per alcuni giorni, Cristian Chivu ribadisce la centralità dell'argentino nel progetto nerazzurro. Lautaro è pronto per l'ennesima grande stagione con l'Inter: "L'ho visto motivato e con l'ambizione giusta nonostante la finale Mondiale persa contro la Spagna - le parole del tecnico in esclusiva a Sportmediaset -. Ha cercato di essere di nuovo con noi il prima possibile, è tornato alla Pinetina in anticipo. Penso sia quasi pronto per una stagione importante".