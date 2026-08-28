Massaro: "Il Milan farà di tutto per essere il più forte in Italia e nel mondo"

E' una giornata particolare per me, perché oggi rappresento il Milan ma manca il mio capitano. La leadership che ci ha lasciato e il suo senso di appartenenza sono importanti. Anche se ci saranno avversari più forti, quest'anno faremo di tutto per essere i più forti in Italia e nel Mondo come era quel Milan di Baresi".
Così Daniele Massaro nella sua prima uscita come dirigente del Milan ricorda Franco Baresi a margine del sorteggio di Europa League a Montecarlo. "Il mister Amorim sta spiegando ogni giorno cosa è il Milan e la squadra ha iniziato bene. Di questo girone conosciamo alcune squadre, altre meno. Avremo il tempo di studiarle per affrontare ogni partita", ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport.
"Se il mister ha deciso di far tornare a casa Camarda vuol dire che ci crede molto, ha grandi qualità e può fare la differenza anche dalla panchina come facevo io", ha concluso Massaro parlando del giovane attaccante rossonero.