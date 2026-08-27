Inter, ecco le avversarie della prima fase della Champions: Mou al Bernabeu, il Liverpool torna a San Siro

L'Inter di Chivu affronterà le seguenti avversarie nella prima fase della Champions League 26/27: Liverpool (Casa), Real Madrid (Trasferta), Brugge (C), Borussia Dortmund (T), Shaktar (C), Feyenoord (T), Stoccarda (C), Slovan Bratislava (T).



I nerazzurri ritroveranno José Mourinho e Denzel Dumfries al Bernabeu, mentre Curtis Jones, neo-acquisto dei campioni d'Italia, si troverà subito di fronte il suo passato: il Liverpool di Iraola. Un remix della sfida di un anno fa a San Siro che fece scattare la scintilla tra il centrocampista inglese e il nerazzurro. Anche Chivu in quell'occasione rimase impressionato dalla prestazione in mezzo al campo del classe 2001, tanto da metterlo in cima alla lista delle richieste di mercato fatte ai suoi dirigenti.

Replica di una sfida della passata stagione anche quella con il Borussia Dortmund in Germania. L'Inter un anno fa sbancò il Westfalenstadion con una magistrale punizione di Federico Dimarco e il gol di Andy Diouf. Sorteggio amarcord anche per Aleks Stankovic: il figlio d'arte affronterà il Club Brugges, il club con cui nella passata stagione si è affermato vincendo il campionato belga e venendo premiato come miglior giocatore.