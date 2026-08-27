Inter, ecco le avversarie della prima fase della Champions: Mou al Bernabeu, il Liverpool torna a San Siro

27 Ago 2026 - 19:50
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L'Inter di Chivu affronterà le seguenti avversarie nella prima fase della Champions League 26/27: Liverpool (Casa), Real Madrid (Trasferta), Brugge (C), Borussia Dortmund (T), Shaktar (C), Feyenoord (T), Stoccarda (C), Slovan Bratislava (T).

I nerazzurri ritroveranno José Mourinho e Denzel Dumfries al Bernabeu, mentre Curtis Jones, neo-acquisto dei campioni d'Italia, si troverà subito di fronte il suo passato: il Liverpool di Iraola. Un remix della sfida di un anno fa a San Siro che fece scattare la scintilla tra il centrocampista inglese e il nerazzurro. Anche Chivu in quell'occasione rimase impressionato dalla prestazione in mezzo al campo del classe 2001, tanto da metterlo in cima alla lista delle richieste di mercato fatte ai suoi dirigenti.
Replica di una sfida della passata stagione anche quella con il Borussia Dortmund in Germania. L'Inter un anno fa sbancò il Westfalenstadion con una magistrale punizione di Federico Dimarco e il gol di Andy Diouf. Sorteggio amarcord anche per Aleks Stankovic: il figlio d'arte affronterà il Club Brugges, il club con cui nella passata stagione si è affermato vincendo il campionato belga e venendo premiato come miglior giocatore. 

Curiosità statistiche (Opta Facts)

  • L'Inter ha vinto solo una delle ultime sette sfide contro il Real Madrid considerando tutte le competizioni (3-1 nel novembre 1998), trovando sei sconfitte nel periodo e non riuscendo a segnare nelle tre più recenti.
  • Nonostante l’Inter non abbia subito alcun gol in quattro precedenti di UEFA Champions League contro lo Shakhtar 
    Donetsk (tutti nella fase a gironi), i nerazzurri hanno trovato il successo solo una volta contro questa avversaria nella 
    competizione (3N)
  • Primo incontro in competizioni europee tra Inter e Stoccarda; i nerazzurri sono rimasti imbattuti in quattro delle ultime 
    cinque sfide interne contro avversarie tedesche in tutte le competizioni (2V, 2N), dopo una serie di quattro sconfitte 
    casalinghe consecutive.
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