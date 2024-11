Dopo il Milan, Leao si riprende anche il Portogallo: a segno dopo 8 mesi di digiuno

Dieci giorni per ribaltare giudizi e critiche e lasciarsi il momento no alle spalle. Dal Santiago Bernabeu è cominciata la rinascita di Rafael Leao che, dopo essersi ripreso il Milan, ha lasciato il suo marchio anche in Nazionale. Contro la Polonia l'attaccante del Milan ha sbloccato il match dopo uno splendido coast to coast, ritrovando il gol in Nazionale che mancava da 8 mesi, dal 21 marzo nel 5-2 in amichevole contro la Svezia. Schierato titolare in un tridente con Pedro Neto e Cristiano Ronaldo, Leao è partito palla al piede dalla propria area di rigore quindi ha servito Nuno Mendes sulla sinistra, catapultandosi nell'area polacca, dove ha raccolto di testa il cross del terzino del PSG.