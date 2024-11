Il Barça va a caccia nel campionato italiano: Leao e Kvara nel mirino blaugrana

Nella lista c'è anche, come detto, anche Rafa Leao, che piace molto a Joan Laporta e per il quale i tentativi erano già stati fatti la scorsa estate. Jorge Mendes sta cercando di mediare un’operazione che sembra fattibile perché il Milan è un club che vende, ma il problema è il prezzo. Resta da capire quanto i rossoneri siano disposti a tenere un giocatore che ha troppi alti e bassi per farli rinunciare a un'offerta in linea con le richieste del club di via Aldo Rossi.